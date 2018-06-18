Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:30

Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van’da polis ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım eden ve lojistik destek sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı

18 Haziran 2018 13:30


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım eden ve lojistik destek sağlayan 25 şahsın yakalanmasına yönelik 18 Haziran 2018 tarihinde ilimiz merkezinde Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğümüzce yapılan müşterek operasyonda, 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam etmektedir. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç