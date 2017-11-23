Van’da terör operasyonu: 31 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Özalp ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Özalp Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden Van İl Jandarma Komutanlığınca 23 Kasım 2017 günü Şehit Jandarma Er Hasan Cam Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 31 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda; 10 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 17 adet av tüfeği fişeği, 5 adet piyade tüfeği fişeği, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet dürbün, 1 adet telsiz, 7 adet terörist fotoğrafı, 19 adet cep telefonu, 3 adet tablet bilgisayar, 7 adet hafıza kartı, 13 adet sim kart, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet kamera, 3 adet flaş bellek, 1 adet kitap (FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasına yönelik), 1 adet kitap (PKK terör örgütünün propagandasına yönelik), 250 paket kaçak sigara, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.