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30 Aralık 2016 15:17

Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

30 Aralık 2016 15:17

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 12 adet 85 mm anti tank PG7 roket mühimmatı, 3 adet roket sevk fişeği, 3 adet Kaleşnikof uzun namlulu silah, çok miktarda fişek ele geçirilmiştir. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.



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