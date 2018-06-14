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14 Haziran 2018 18:38

Van’da terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün seçimlerde vatandaşları baskı altına alma eylemlerine yönelik operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu

14 Haziran 2018 18:38


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca; 14 Haziran 2018 günü, PKK/KCK terör örgütünün, seçimlerde vatandaşları baskı altına alma eylemlerine yönelik olarak Sualtı Mahallesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda; 2 şüpheli gözaltına alınmış ve 1 adet tabanca, 158 adet tabanca mermisi ve terör örgütünün, vatandaşlara tehdit ve baskı uygulamak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suretiyle elde ettiği değerlendirilen 10.498,75 TL nakit para ele geçirilmiştir. Ayrıca; gözaltına alınan şüphelilerden birinin, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 2, “Uyuşturucu veya Uyarıcı madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 1 ve “Dolandırıcılık” suçundan 1 olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan; diğerinin de “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arandığı tespit edilmiştir. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.




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