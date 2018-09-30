Van'da terör operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik Şehit Jandarma Er Emin Bülbül Operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca 28 Eylül günü Erciş ilçesi Kuruçam ve Gergili mahalleleri kırsalında icra edilen operasyonunda, araziye gömülü vaziyette; 8 adet tüp (büyük boy), 90 metrekare yalıtım malzemesi, 2 bin 600 metrekare branda, 50 adet kalem pil, 800 kilogram un, 32 kilogram salam, 40 kilogram sucuk, 23,5 kilogram zeytin, 60 kilogram salça, 35 kilogram pirinç, 40 kilogram bulgur, 56 litre yağ, 40 kilogram nohut, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram turşu, 175 kilogram şeker, 10 kilogram tuz, 20 kilogram şekerleme, 8 kilogram pekmez, 80 kilogram tahin, 125 kilogram makarna, 20 kilogram şehriye, 70 kilogram bulaşık deterjanı, 3 kilogram reçel, 13 kilogram çay, 12 kilogram pul biber, 5,4 kilogram kuru maya, 5 litre kolonya, 24 adet yemek kaşığı, 10 adet çay kaşığı, 32 adet su bardağı, 70 çift çorap, 8 adet fanila, 13 adet iç çamaşırı, 50 adet çuval, 200 metre naylon, 7,5 kilogram çamaşır deterjanı, 40 adet sabun, 30 adet battaniye, 10 çift ayakkabı, 120 paket sigara, 1 adet ocak ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.