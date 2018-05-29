Van’da teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyon

Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. 28 Mayıs 2018 günü Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Durmuş Haliloğlu Operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde; 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği (patlamaya hazır, 25’er kilo amonyumnitrat ve mazot karışımı kullanılarak hazırlanmış), 25 metre kablo, 2 adet tüp, 1 adet akü, bir miktar mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi bulunan 3 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.