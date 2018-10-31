Van'da teröristlerin eylemlerde kullanacağı silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Van'da PKK/KCK terör örgütü tarafından yapılacak eylemlerde kullanılmak üzere menfeze saklanan silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi Gölardı yolu üzerindeki bir menfeze silah ve mühimmat saklandığı bilgisi elde edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Van il merkezinde PKK\KCK terör örgütü tarafından yapılacak eylemlerde kullanılmak üzere saklanmış 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 30 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirdi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.