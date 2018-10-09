Van'da ‘tıbbi ve aromatik bitkiler' konulu toplantı

Van Gıda ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘tıbbi ve aromatik bitkiler' konulu bir toplantı yapıldı.

Van Gıda ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de mevcut olan tıbbi ve aromatik bitkilerin gen kaynaklarının korunması, doğada bilinçsiz toplamanın önlenmesi, yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak dünya pazarında ön sıralarda yer alması için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılından başlatılan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Boya Bitkileri Geliştirilmesi' projesine Van'ın da 2016 yılında dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla 2016 yılında 2 dekarlık alanlarda, Tuşba ilçemizde kekik (origanum onites) bitkisi ve İpekyolu ilçemizde ise tıbbi nane (Mentha piperita) bitkisi için demonstrasyon alanı kurulmuş ve deneme üretimleri yapılmıştır. Üretim sezonu içinde bitkilerin analizleri yapılmış, çıkan analiz sonuçlarına göre tıbbi nanede uçucu yağ oranı ortalamaların üzerinde olduğu görülmüş olup, yapılan tarla günlerinde konu yerel ve ulusal basında yer almıştır. Ayrıca 2017 yılında projenin devamı olarak Erciş ilçemizde 1 dekarlık alanda kekik bitkisi demonstrasyon alanı kurulmuş ve İpekyolu ilçemizde 1 dekarlık alanda adaçayı (salvia officinalis) demonstrasyonları ile 2018 yılında Edremit ve Gürpınar ilçelerimizde kekik bitkisi için demonstrasyon çalışması yürütülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmaların temel amacı, bölgemizde adaptasyon sağlayan türlerin tespit edilerek üreticileri bu konuda bilgilendirilerek üretimini yaygınlaştırmasını sağlamaktır. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile boya bitkilerin tarih geçmişe dayanmakta baharat olarak kullanımının yanında bitkisel drogların gerek alternatif tıpta ve gerek kozmetik ile boya sanayinde önemli bir yer tutuğu bilinmektedir. Bu nedenle il müdürlüğü olarak konu önemsenmekte ve gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 26 Eylül 2018 tarihinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün konu uzmanlarının katılıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Ağrı, Bitlis ve Hakkari İl Tarım ve Orman müdürlüklerinde konu ile ilgi teknik personeller katılım sağlamıştır. Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve demonstrasyon çalışması yapılan bitkilerin analiz sonuçları, verimi ve adaptasyonu ile pazar durumu ele alınmıştır. Projenin sürdürebilirliği ve çarpan etkisinin artırılması için hedefler belirlenmiştir. İlimiz ve çevre illerde ileriki yıllarda yapılacak faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca genç çiftçi projesi kapsamında desteklenen üreticilere tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi önerilmiş ve konu hakkında genç çiftçilere; tıbbi ve aromatik bitkiler koordinatörü tarafından gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılmıştır” denildi.