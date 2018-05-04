Van’da TOKİ konutları sahiplerini buldu

TOKİ tarafından Van’ın Edremit ve Tuşba ilçesinde ‘Afad Konut Projesi’ kapsamında yapılan 65 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Edremit ilçesindeki Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen çekilişte, adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu. Başvuruları 30 Nisan’da sona eren TOKİ Edremit ve Kalecik evleri, yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. 4 adet Kalecik afet konutları için 238 kişi başvururken, 61 adet Edremit afet konutları için de 644 kişi başvurdu.

Kurada ismi çıkan vatandaşlar, sevinçlerini aileleri ile paylaşırken, 16 yıldır kirada olduğunu ifade eden Hülya Dağ isimli vatandaş ise, “Buraya gelirken içimde umut vardı. İnsan umutsuz olursa olmaz. Allah olmayanlara nasip etsin” dedi.

9 aylık evli olan Mehmet Özer ise, kurada isminin çıkmasının kendisine ikinci müjde olduğunu dile getirerek, “Ben 9 aylık evliyim ve kirada kalıyorum. İlk önce çocuğumun olacağı müjdesini almıştım. Şimdi de kurada adım çıktı. Bu benim ikinci müjdem oldu. Çok sevindim, adeta uçacak gibi oldum. Daha önce ev sahibi olacağım aklımdan geçmezdi. TOKİ sayesinde evim olacak. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kura çekimini sonuna kadar bekleyen ve isminin çıkmamasına çok üzüldüğünü belirten Safinaz An da, TOKİ konutlarına talebin çok olduğunu vurgulayarak, “Talep çok olduğu için çıkma şansımız az oluyor. Başbakanımızdan buralara daha çok konut yapmasını istiyoruz. Çünkü buralarda talep çok fazla. Herkesin bir evi olmasını istiyoruz. Bu nedenle yetkililerimizden daha fazla konut yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.