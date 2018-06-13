Van’da toplu koyun intiharı

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Topyıldız Mahallesi Yapraklı mezrasındaki yaylada çobanlar tarafından sarp kayalık bölgede otlatılan koyunlar, belirlenemeyen nedenle uçurumdan atladı. Kayalık bölgeye düşen yaklaşık 200 koyun telef oldu. Olayın ardından bölgeye giden hayvan sahipleri, durumu Gürpınar Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirirken, olayla ilgili ekiplerin yarın bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Mahalle Muhtarı Kazım Sevgi, sürüde yaklaşık bin 600 koyunun olduğunu dile getirerek, çobanların müdahalesi sonucu sürünün çoğu kısmının kurtarıldığını söyledi.

Koyun sahiplerinden Mustafa Başaran ise sürüde yaklaşık 300 koyununun olduğunu ve bunlardan yaklaşık 40 tanesinin telef olduğunu ifade ederek, "Tek geçim kaynağımız koyunlarımızdı. Duyduğumuzda ailece çok üzüldük. Ancak yapacak bir şey yok. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.