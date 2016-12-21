Van’da toplum sağlığı merkezi çalışanları eğitimi

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi koordinasyonunda 13 ilçedeki sağlık evlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personeline eğitim verildi.

19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında İskele Öğretmenevinde verilen eğitime doktor, ebe ve hemşireler katıldı. Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik gebe bebek izlem, üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kanser ve tütün kontrolü, obezite, diyabet, çevre sağlığı, bulaşıcı hatalıkların kontrolü, acil durumlarda vaka yönetimi ve iletişim danışmanlık, evde sağlık hizmetleri gibi konularda eğitim verildiğini ifade eden Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Aysel Ovalıoğlu; “İlimizde sağlık hizmetlerinin en uç noktadaki birimleri ve öncelikli işi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek olan sağlık evlerinin, değişen sosyal şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için bu birimlerde çalışan personeli güncel konular hakkında bilgilendirmek ve sağlık hizmetlerinin sunumunda hizmet kalitelisini artırmak amacıyla eğitimlerimizi gerçekleştirdik. İlimizde bulunan tüm sağlık evlerinin aktif hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığımızın altyapı ve personel temini desteği ile en kısa sürede faal duruma getirilecek. İlimizde özellikle kış aylarında ulaşımı kesilen merkeze uzak köylerimizde ulaşabildikleri tek sağlık kuruluşu sağlık evlerinin önemi daha da çok artmaktadır. Bu nedenle sağlık evi personelinin tam donanımlı eğitilmesi gerekmektedir. Kırsalda görev alacak tüm sağlık personelimiz için eğitimlerimiz düzenli aralıklarla devam edecektir” dedi.

Eğitim sonunda katılım sağlayan personellere katılım belgesi verildi.