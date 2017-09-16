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16 Eylül 2017 12:44

Van’da ‘Toplumsal Barış Ağı’ toplantısı

Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi (DİTAM) tarafından ‘Türkiye’de Barış ve Güvenliği Güçlendirmek İçin Toplumsal Barış Ağını Geliştirme Projesi’nin bölge çalıştayı yapıldı.

Van’da ‘Toplumsal Barış Ağı’ toplantısı

16 Eylül 2017 12:44


Elite World Van Hotel’de düzenlenen toplantıda konuşan DİTAM Başkanı Mehmet Kaya, sivil toplum kuruluşları (STK) arasında diyalog oluşturmak için Diyarbakır, İzmir, Mersin ve Van gibi şehirlerde bölgesel çalıştaylar düzenlediklerini söyledi. Toplumsal barış ağını Türkiye’nin farklı şehirlerindeki STK’lar ile zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kaya, “Diyarbakır, Van, Hakkari, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Ankara ve İstanbul illerinde bölgesel katılımlı toplantılar yaptık. Toplumsal barışı ve demokrasiyi geliştirmek için barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için çalışmalar yaptık. Amacımız, ağın kurulmasına katkı sunan ve barışa katkıda bulunmak isteyen tüm STK temsilcilerinin dahil olacağı bir sürecin başlamasına öncülük etmek, on yıllardır süren çatışmalarda etkilenen Türkiye halkları arasında toplumsal barışı sağlamaktır. Bunun yanında ağı genişletmek yoluyla Türkiye halkları arasında sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak gibi hedeflerimiz de var” dedi.




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