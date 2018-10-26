Van'da toprak kayması

Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesindeki su deposunun alternatif yolu, geçen haftadan bu yana aralıklarla süren ve zamanla etkisini artıran sağanak yağmurdan dolayı zemin gevşemesinden kaynaklı çöktü. Yoldaki toprak kayması araçların yoğun olarak kullandığı Eski Edremit Yolu'nda geçişleri zorlaştırdı. Yoldaki toprak yığınından dolayı araçlar geçmekte zorlanırken, su deposunun alternatif yolu ise, çökmeden dolayı kullanılamaz hale geldi. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bir iş makinesi, yoldaki yığınları temizledi. Temizlenen yolda araç geçişi sorunsuz sağlandı.