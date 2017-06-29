Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 10:35

Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 2 yaralı

29 Haziran 2017 10:35


Alınan bilgilere göre, merkez İpekyolu ilçesi kale yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilde çıkarak tedbir amaçlı hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden getirildi.


Kaza esnasında sıkışma ihtimaline karşı bölgeye giden Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıların kendi imkanları ile otomobilden çıkması sonucu sıkışma olmadığından dolayı normale döndüler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:29
  • Güneş :04:38
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!