Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, merkez İpekyolu ilçesi kale yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilde çıkarak tedbir amaçlı hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden getirildi.

Kaza esnasında sıkışma ihtimaline karşı bölgeye giden Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıların kendi imkanları ile otomobilden çıkması sonucu sıkışma olmadığından dolayı normale döndüler.