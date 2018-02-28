Van’da trafik kazası; 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Van-Edremit karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 EL 716 plakalı otomobil ile 65 AF 728 plakalı saman yüklü kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarını alan polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.