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12 Temmuz 2018 00:41

Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 2 yaralı

12 Temmuz 2018 00:41


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ER 790 plakalı hafif ticari kamyonet, yol yapım çalışmaları nedeni ile iki şeritten trafiğin aktığı yolda bilinmeyen bir nedenden dolayı karşı şeritteki yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen bölgede çalışan işçiler, yaralı sürücünün sağlık ekiplerine verdiği bilgiye göre kendisini başka bir aracın sıkıştırma sonucu kaza yaptığını ileri sürdü. Kaza yapan kamyonetin yaklaşık 50 metre fren yaptığı tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.




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