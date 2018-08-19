Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Nur Tatar Spor Kompleksi önünde meydan geldi. A.K. isimli sürücü bilinmeyen bir nedenle refüje çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile vatandaşlar tarafından çıkarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.