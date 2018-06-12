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12 Haziran 2018 00:18

Van’da trafik kazası; 2’si çocuk, 8 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesinde otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası; 2’si çocuk, 8 yaralı

12 Haziran 2018 00:18


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan İskele Mahallesi ile Şemsibey Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet şehir merkezinden Erciş istikametine seyir halinde iken, İskele Mahallesi istikametinden ana yola çıkan otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasına her iki araçta bulunan 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi atına alındılar. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.




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