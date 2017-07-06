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06 Temmuz 2017 17:31

Van’da trafik kazası; 3 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası; 3 yaralı

06 Temmuz 2017 17:31


Kaza, Erciş karayolu üzerindeki Bardakçı TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken yaralılar, sıkıştığı yerden Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslime dildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.




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