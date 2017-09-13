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13 Eylül 2017 00:22

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

13 Eylül 2017 00:22

Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, hafif ticari kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halindeki polis zırhlı aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan E., Emrah D., Abidin S. ve Ekrem B. isimli şahıslar yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtardı.


Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.




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