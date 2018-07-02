Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Muradiye-Çaldıran yolu üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Cahit Durak yönetimindeki 06 HC 9735 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Cahit Durak ile araçta bulunan Emre, Serhat ve Ahmet Ünal yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Van’a sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza yapan aracı olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.