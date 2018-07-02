Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 23:07

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

02 Temmuz 2018 23:07


Kaza, Muradiye-Çaldıran yolu üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Cahit Durak yönetimindeki 06 HC 9735 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Cahit Durak ile araçta bulunan Emre, Serhat ve Ahmet Ünal yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Van’a sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza yapan aracı olay yerinden kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç