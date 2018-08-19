Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Aynı yol güzergahında 3 saat arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında otomobilde sıkışan yaralı, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Nur Tatar Spor Kompleksi yakınlarında meydana geldi. B.Y. ve G.E. isimli sürücülerin yönetimindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.