Van'da trafik kazası; 4 yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilden 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskele Caddesi üzerindeki askeri hastane önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı hastane önündeki orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin araç içerisinde sıkışmasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.