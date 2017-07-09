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09 Temmuz 2017 23:09

Van’da trafik kazası; 7 yaralı

Van-Özalp karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası; 7 yaralı

09 Temmuz 2017 23:09


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 04 D 38 67 ile 04 P 03 31 plakalı hafif ticari kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında M.S., T.S., T.T., B.T., L.A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıların olduğu bilgisini alan Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kurtarma ekibi kısa sürede bölgeye gitti. Ekipler, her iki araçta sıkışan yaralıları kurtarıp 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.




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