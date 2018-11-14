Van'da trafik ve karla mücadele toplantısı

Van'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ve karla mücadele çalışmalarının müzakeresi yapıldı.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, vali yardımcıları Sinan Aslan ve Faruk Bülent Baygüven, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle tüm valiliklerin kış tedbirleri konusunda talimatlandırıldığını söyledi. Kış mevsiminde, Van genelinde can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi bakımından alınabilecek tedbirleri ve ilgili diğer konuları müzakere edeceklerini ifade eden Vali Zorluoğlu, “İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız burada. Bakanlığımızın ve hükümetimizin çizdiği genel çerçeve içerisinde ilimize münhasır alabileceğimiz tedbirleri konuşacağız ve karara bağlayacağız. Van bir kış memleketi, her ne kadar geçtiğimiz yıl kar yağışı bakımından istisnai bir yıl olsa da ortalamalara bakıldığında Van, çok kar yağan ve kış aylarının çetin geçtiği bir şehirdir. O bakımından tüm kurumlarımızın henüz kar yağmadan tedbirlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Elbette ki alışkanlıklarımız var. Geçtiğimiz yıllardan edinilen tecrübeler var. Kurumlarımızın aldığı kış tedbirlerini bizzat yetkili ağızlardan dinleyeceğiz. Bir de ilave olarak neler yapabileceğimizi konuşacağız. Temennimiz; bu kış mevsiminin önemli bir sıkıntı, bir sorun yaşanmadan sona ermesi ve kurumlarımızın süreç içerisinde üzerlerine düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirmeleridir” diye konuştu.

Van genelinde, 1 Aralık 2018 ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında mevzuatın öngördüğü araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi ve olası yolda kalma vakalarında vatandaşlara konaklama ve iaşe yardımı yapılması yönünde kaymakamlıklara gerekli talimatların verilmesi kararlarının da alındığı toplantı, kurumların kış mevsimine yönelik tedbirlerini, araç, gereç ve personel hazırlıklarına ilişkin bilgilendirmelerini içeren sunumlarını aktarmasıyla sona erdi.