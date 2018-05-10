Okulda açılan bilim fuarına VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, VASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yavuz Kurt, Van Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Süleyman Şakar, Van Ali Cevdet Bey Ortaokulu Müdürü Öner Çayırlı katıldı. 56 öğrencinin hazırladığı toplam 20 projenin sergilendiği fuarın açılışının ardından, davetliler sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı.

Coğrafya, biyoloji, kimya, edebiyat, matematik, mühendislik, teknoloji ve bilgisayar/yazılım dallarında hazırlanan projeleri çok başarılı bulan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, projelerin hem öğrencilere eğitim alanında katkı sağladığını hem de sosyal açıdan geliştirdiğini belirterek, "Van Vali Ali Cevdet Bey Ortaokulunda Bilim fuarındaki projeleri inceledik. Yapılan projeler hakkında bilgi aldık. Öğrencilerimiz çok güzel projeler hazırlamış ve güzel de sunum yaptılar. Emeği geçen idareci ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.