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15 Mayıs 2018 11:39

Van’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarafından düzenlenen ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi büyük beğeni topladı.

Van’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı

15 Mayıs 2018 11:39


Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarafından okulun bahçesinde açılan ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisine Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu Milli Eğitim İlçe Müdürü Şükrullah Yavuzer, okulun müdürü Kemal Aydın, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. 50 öğrencinin hazırladığı toplam 22 projenin sergilendiği fuarın açılışının ardından davetliler sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı.




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