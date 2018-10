Van'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı yapıldı

Van'da, TÜBİTAK 50. Lise ve 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İpekyolu Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi konferans salonunda Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi TÜBİTAK Proje Uzmanları İhsan Kılıç ve Fuat Arpa, okul müdürleri, rehber öğretmenlerin katıldığı toplantıda Van bölgesinden yapılan proje başvuruları ve 2018-2019 dönemi başvuru bilgileri konuları hakkında bilgiler verildi.

TÜBİTAK bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, proje başvuru sayısında Van Bölgesi'nin Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, bu yıl hem başvuru hem de derece anlamında Türkiye'de birinci olmak için gayret göstereceklerini söyledi. Van ilinin son yıllarda TÜBİTAK projelerinde iyi bir mesafe aldığından söz eden Tevke, “Geçen yıl TÜBİTAK başvurularında Türkiye'de dereceye girdik. Van olarak 32 projemiz bölge sergisine gitti. Bölge olarak Antalya'da yapılan finalde iyi netice alamadık. Bu yıl daha fazla neler yapabiliriz bu konu üzerinde daha çok durmak gerekir. Çocuklarımız için TÜBİTAK dediğimiz zaman sadece bir yarışma olarak bakmamak gerekir. Her hangi bir çocuğumuzun yaptığı bir çalışmanın ileri de neler değiştireceğini bilemezsiniz. Hiçbir proje küçümsenemez. Her çalışmanın bir derecesi, karşılığı vardır. Bu yarışmaları çocuklarımızın hayal gücünün gerçekleşmesi için destekliyoruz. Çok basit bir proje ileride belki de önemli bir projenin aynası olabilir. Her konuda sizleri destekliyoruz. İnşallah bu yıl bu çalışmaların semeresini daha fazla alacağız. Üniversitesinin akademik desteği ile inanıyorum ki Türkiye derecesi de elde edeceğiz. Bu yıl başvurularda Türkiye'de birinciliği yapmak istiyoruz. Çocukların hayal gücünü ne kadar gerçekleştirebilirsek, ne kadar projelere yöneltebilirsek o kadar bilim adamı yetiştirmiş olacağız. Bu alanda hepinizden ciddi bir seferberlik bekliyoruz. İnşallah bu yıl Van TÜBİTAK da Türkiye birincisidir diyebilelim” şeklinde konuştu.

İl Müdürü Hasan Tevke'nin konuşmasının ardından TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile ilgili Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç tarafından katılımcıları bilgilendirme yapıldı. Tunç, bu yıl liseler için 100 projenin Van bölge sergisine çağrılacağını belirterek, ortaokullarda ise bu sayının 80 veya 90 olabileceğini söyledi.

Dr. Cemil Tunç, sunumun ardından öğretmenlerin sorularını cevaplandırdı.