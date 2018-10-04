Van'da 'Türkiye Güven Huzur-6' uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 3 Eylül günü 09.00-18.00 saatleri arasında av malzemesi ve piroteknik satışı yapılan yerlerde, 17.00-19.00 saatleri arasında AVM içleri ve çevreleri ile kafe, kahvehane, park ve bahçelerde yayalara yönelik, 21.00-23.00 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde “Türkiye Güven Huzur-6” uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya; Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam 326 personel, 16 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 1 dedektör polis köpeği katıldı. Uygulama neticesinde 77 umuma açık iş yeri, 19 av bayii, 257 araç üzerinde yapılan uygulamada, 2 bin 260 kişi sorgulanmış, 7 umuma açık iş yerine, 1 araca ve 14 aranan şahsa işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.