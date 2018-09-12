Van'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-5”

Van'da polis ekipleri tarafından il genelinde 135 ekip ve bin 204 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-5” kapsamında 2 bin 926 kişi sorgulanırken, 70 araç kontrol edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizin güvenlik ve asayişini temininde mesai mefhumu gözetmeden her türlü zor şart altında canı pahasına görev yapan emniyet teşkilatı; 11 Eylül 2018 günü yurt genelinde eş zamanlı olarak, saat 16.00-19.00 saatleri arası okul çevrelerinde, 21.00- 23.00 saatleri arasında ise özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-5” gerçekleştirildi. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Van merkezinde ve ilçelerimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam bin 204 personel, 135 ekip ve 2 dedektör polis köpeği katılmıştır. Önceden tespit edilen 34 sabit uygulama noktasında ve 134 umuma açık iş yerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamada 2 bin 926 kişi sorgulanmış, 70 araç kontrol edilmiş olup, yapılan uygulamada 24 şahıs ve 1 iş yerine işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.