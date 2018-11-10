Van'da, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8” gerçekleştirildi

Van'da, 76 ekip, 372 polis, 1 helikopter ve 1 deniz aracı ile gerçekleştirilen ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8'de 2 bin 484 kişi sorgulanırken, 3 araca ve 22 aranan şahsa işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla ülkemiz genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alış veriş merkezleri, park ve bahçeler gibi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8” gerçekleştirdi. 9 Kasım 2018 günü saat 09.00-12.00 arası park ve bahçelerde, internet, elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 18.00-20.00 arası AVM içleri ve çevreleri ile cadde, sokak, bulvar gibi yerlerde, 21.00-23:00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminaller ile özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde gerçekleştirildi. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 372 personel, 76 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı katıl. Uygulama neticesinde; 75 umuma açık iş yeri, 247 araç üzerinde yapılan uygulamada 2 bin 484 kişi sorgulanmış, 3 araca ve 22 aranan şahsa işlem yapıldı. Uygulamada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 170 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.