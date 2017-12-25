Van’da ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yurt genelinde eş zamanlı olarak 18.30 - 20.30 saatleri arası sabit yol uygulaması, 22.00-00.00 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgelerle özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8” gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 152 personel, 32 ekip, 2 helikopter, 1 deniz aracı ve 2 dedektör polis köpeği katılmıştır. Şehir giriş/çıkışları ile önceden tespit edilen 2 hassas noktada ve 38 iş yerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 887 kişi sorgulanmış, 5 iş yeri hakkında işlem yapılmıştır. 101 adet araç kontrol edilmiş, 6 adet araca cezai işlem uygulanmış, 1 araç trafikten men edilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle devam edecektir” denildi.