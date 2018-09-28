Van'da “Türkiye-İran Sınır Bölgeleri Turizm Temsilcileri İşbirliği” toplantısı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İran'ın Van için çok önemi bir konumda olduğunu belirterek, “DAKA olarak hükümetin bir kuruluşuyuz ve amacımız özel sektörü sürekli dinlemek, onlarla bir platformda buluşmak, varsa sorunları çözerek onların önünü açmaktır” dedi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de faaliyet gösteren DAKA tarafından oluşturulan İran Masası tarafından Elite World Otelinde “Türkiye-İran Sınır Bölgeleri Turizm Temsilcileri İşbirliği” toplantısı düzenlendi. Türkiye ve İran'dan çok sayıda turizmcinin katıldığı toplantıda konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van'ın doğa güzellikleri, gölü, turizm potansiyeli, tarihi mekanları ve inanç özgürlüğü bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade etti. Kamu kurumu ve yöneticileri olarak turizm paydaşlarıyla güzel işbirlikleri olduğunu dile getiren Güray, turizm alt yapısı ve turizm kapasitesinin her gün güçlendiğini kaydetti. Güray, “Van, tüm bölgenin turizm bölgesi olmakta emin adımlarla ilerliyor. Her programda bunu sık sık vurguluyoruz. İran, Van için çok önemi bir konumda. Komşuluk, akrabalık, tarih, kültür anlamında İran bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Sadece İran değil, bizim için Irak, Ermenistan ve birçok komşu ülkeden yine Van'a turistler akın etmeye başladı" dedi.

Ortak programda Türkiye ve İran'ın turizm yetkililerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Halil İbrahim Güray, "DAKA olarak hükümetin bir kuruluşuyuz ve amacımız özel sektörü sürekli dinlemek, onlarla bir platformda buluşmak, varsa sorunları çözerek onların önünü açmak. Bu toplantının amacı da o sorunları çözmektir. Van olarak İran'a 300 kilometre sınırımız var. Bölge olarak iki sınır kapımız bulunuyor. Bu nedenle İran'la her türlü ilişkiye önem veriyoruz. Özellikle ticaret noktasında DAKA olarak İran'a has bir birim oluşturduk" ifadelerini kullandı.

İran'ın Urumiye kentinden toplantıya katılan turizm şirketi yetkilisi Ekber Fetrecyi'nin de bir konuşma yapmasının ardından iki ülke turizm temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.