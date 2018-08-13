Van’da ücretsiz enstrüman kurslarına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinde çocuklar için ücretsiz müzik aletleri kursu açıldı. 20 kişilik 2 sınıftan oluşan kursta çocuklara keman, org, piyano dersleri veriliyor. Usta öğreticiler tarafından verilen derslere çocuklar büyük ilgi gösterirken, kurslara katılan çocuklar kullanacağı enstrümanlardan ücretsiz yararlanıyor.

Açılan kurslarla müzik aletleri kullanımı konusunda yetenek sahibi kişi sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Kültür İşleri Daire Başkanı Tevfik Tepe, "Kurslarımızda çok yetenekli çocuklar var. İnşallah bu çocuklar ileride çok önemli yerlere gelecektir. Bizim amacımız bu çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamak ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaktır” dedi.