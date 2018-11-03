Van'da ucuz ekmek dönemi

Van'da faaliyet gösteren ve daha önce tüm şubelerde “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında yüzde 10 indirime giden Ranss Hipermarketler zinciri bu seferde ekmek fiyatında indirime gitti.

Ranss Hipermarketler zinciri, geçtiğimiz günlerde “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında yüzde 10 indirime gitti. Yüzde 10'luk indirimin ardından Ranss Hipermarketler zinciri bu kez de 6 şubesinde ekmek fiyatlarında indirime gitti. Vatandaşların olmazsa olmazlarından olan ekmek Ranss Hipermarketler zincirinde 0.59 kuruştan satılıyor. Uzun süredir 1 TL'ye satılan ekmek Ranss Hipermarketlerin Merkez, İskele, Hacıbekir, Sosyal Meskenler, Sıhke, Klass ve Kampüs şubede artık ekmek 59 kuruştan satılacak.