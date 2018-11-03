İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ucuz ekmek dönemi

Van’da faaliyet gösteren ve daha önce tüm şubelerde “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında yüzde 10 indirime giden Ranss Hipermarketler zinciri bu seferde ekmek fiyatında indirime gitti.

Van'da faaliyet gösteren ve daha önce tüm şubelerde “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında yüzde 10 indirime giden Ranss Hipermarketler zinciri bu seferde ekmek fiyatında indirime gitti.


Ranss Hipermarketler zinciri, geçtiğimiz günlerde “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında yüzde 10 indirime gitti. Yüzde 10'luk indirimin ardından Ranss Hipermarketler zinciri bu kez de 6 şubesinde ekmek fiyatlarında indirime gitti. Vatandaşların olmazsa olmazlarından olan ekmek Ranss Hipermarketler zincirinde 0.59 kuruştan satılıyor. Uzun süredir 1 TL'ye satılan ekmek Ranss Hipermarketlerin Merkez, İskele, Hacıbekir, Sosyal Meskenler, Sıhke, Klass ve Kampüs şubede artık ekmek 59 kuruştan satılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.