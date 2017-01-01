Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 13:16

Van’da UKOME toplantısı

Van’da UKOME toplantısı

01 Ocak 2017 13:16

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.
Ulaşım Daire Başkanlığınca düzenlenen UKOME toplantısında; parkomat uygulaması, bazı taksi duraklarına yeni düzenleme yapılması, şehir içi ve ilçelere ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının yeni taşıma rayiçleri konuları görüşüldü. UKOME toplantısına başkanlık yapan Genel Sekreter Mehmet Yaşar, Van’da yeniden uygulamaya alınacak olan parkomat sistemi ile trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yaşar, “Van için beklenen hizmetleri hızlandırmak için Sayın Valimizin talimatıyla çalışmalara start verdik. Sorunları erteleyerek bir yere varamayız. Çünkü Van için acil çözülmesi gereken konuların ertelenmesi düşünülemez” dedi.
Yaşar, UKOME’de yine birbirinden önemli sayılacak kararları istişare ederek karara bağlayacaklarını belirterek, “Kentin trafiğinin rahatlaması için parkomat sisteminin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önergeyi bir alt komisyona havale ederek çalışma yapmalarını istedik. Gelecek UKOME toplantısında bunu karara bağlamayı hedefliyoruz. Hizmetlerin hız kazanması için her türlü imkanı seferber edeceğiz” diye konuştu.
Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise, toplu taşıma yapan araçların yeni fiyat rayiçlerinin belirlenmesi konusu oldu. Van’da 4 yıldır aynı fiyatla taşıma yapan tüm toplu taşıma araçları için şehir içi ve ilçelere sefer yapan araçlara yönelik yeni bir fiyat tarifesinin belirlenmesi için verilen önerge ele alındı. Bu önergede alt komisyona havale edilerek, çevre illerden emsal fiyatların belirlenmesi ve buna göre bir taşıma bedelinin belirlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, bazı taksi duraklarının yeni yerlerinin belirlenmesi çalışmaları da görüşüldü.
Önergelerin alt komisyonda görüşülmesinden sonra, 2017 yılında yapılacak ilk UKOME toplantısında detaylı olarak konuların ele alınıp karara bağlanacağı ifade edildi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili daire başkanları, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, TCDD Gar Müdürlüğü, Ferit Melen Havalimanı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri de katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Sisli
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç