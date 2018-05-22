Van’da “Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülleri” töreni

Van’da düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Abzal Saparbekuly, “Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülü”nün önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların gönül köprülerinin kurulmasına vesile olmasını temenni etti. Abzal Saparbekuly, “Bu program sayesinde Van buluşmasıyla önemli isimlerle tanışma şerefine nail olduk. Öncelikle Anadolu Basın Birliği tarafından bizi bu ödüle layık gördükleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Ben bunu önümüzdeki kardeş Kazakistan-Türkiye ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir ödül olarak alıyorum. Aynı zamanda Kazakistan halkına olan bir ödül olarak kabul ediyorum” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini de gezdiğini dile getiren Büyükelçi Saparbekuly, “Anadolu’nun güzel tabiatını, kültürünü, inancını, bir arada toplayan güzel bir ülkemiz ve şehrimiz var. Tabi burada rektörümüz şunu söyledi, ‘Van Gölü değil artık, Van Denizi demeye başlarsınız’ demişti. Bizde inşallah bir daha ki ödülde ‘Altın Göl’ değil, ‘Altın Deniz’ ödülünde buluşuruz. Ben geçtiğimiz sene Van’a gelmiştim, buradan Malazgirt’e geçerek Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük bir tören olmuştu. O zaman arabayla gezme imkânımız olmuştu. Orada aklıma ilk gelen Van diyarı, Orta Asya diyarından farklı değildir. Geniş bozkırlarımız var. Bizim kültürümüzle hiçbir farkı olmayan insanlarımız var. Büyük, fakat yüksek olmayan Orta Asya’da gördüğümüz dağlarımız var. Gerçekten buradaki o Anadolu değerini bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz daha çok Karadeniz, Akdeniz, tarafını ziyaret ediyoruz, Doğu bölgesini gezmeye çok fırsatımız olmadı. Ama gerçekten Anadolu’nun güneyini, doğusunu gezmek isteriz. Van doğunun Türkiye’ye açılan bir kapısıdır. Potansiyeli çok büyüktür” diye konuştu.