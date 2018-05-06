Van’da "Uluslararası Altın Göl” ödül töreni

13 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan ödül törenine yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli ismin katılacağını belirten Anadolu Basın Birliği Van Şubesi Basın Sözcüsü Nazlı Timur; "Çok önemli bir organizasyona imza atacağımıza inanıyoruz. Ulusal düzeyde bir program olacak. Kendi alanında başarılı çalışmalara imza atan önemli isimleri Van’a getirmenin gururunu hep birlikte yaşayacağız. Önemli isimler Van’a gelerek Van ve Vanlıları tanıma fırsatını bulmuş olacak. ‘Altın Göl’ ödül gecemiz sadece Van’a özgü bir çalışma olmayacak. İşin ana kaynağı Van, fakat katılımcılar ve ödül alacaklar çoğunlukla yurt dışı ve il dışında olacak. Geceye katılacaklar arasında davet ettiklerimiz Gümrük ve Ticaret Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Almanya milletvekili, Azerbaycan milletvekili, RTÜK Başkanı, Basın Enformasyon Başkanı, Kızılay Genel Başkanı, Kazakistan Büyükelçisi, Kırgızistan Büyükelçisi, Polonya’da büyük yatırımları olan iş adamı, İran Konsolosu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Rusya’da tanınan ve bilinen çok ünlü bir sunucu ve çok daha önemli bir kaç isim 13 Mayıs 2018 Tarihinde Van’da düzenleyeceğimiz ‘Altın Göl’ ödül töreni etkinliğimize katılarak gecemize renk katacaklar. İhlas Haber Ajansı, ödül töreni gecemizi canlı olarak yayınlayacak. İhlas Haber ajansı dışında anlaştığımız birçok TV kanalı, gecemizi canlı olarak seyircilerine duyuracaktır. Bu önemli etkinlikte bizlere destek olan Van basını ve Van halkına şimdiden çok teşekkür ederiz” dedi.