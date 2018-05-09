Van’da ‘Uluslararası Tarım Bilimleri’ kongresi

Elite World Van Hotel’de düzenlenen kongreye yurt içi ve yurt dışından 900’den fazla bilim insanı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, uluslararası ölçekte böyle bir kongrenin Van’da ilk kez yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Parlak, “Son yüzyılı ele aldığımızda; sanayileşme, köylerdeki göç ve buna bağlı olarak azalan nüfus sadece Türkiye’ye özgü bir tablo değil, tüm dünya çapında gördüğümüz bir durumdur. Sanayi sektöründeki gelişmelerin tarım aleyhine olduğunu görüyoruz. Hem tarımla uğraşan insan sayısındaki azalış hem de tarımsal üretimdeki azalış bu paralelde ilerliyor. Fakat tarımın stratejik bir sektör olma hüviyeti belki eskiye nazaran çok daha geçerli hale geldi. Zira dünya nüfusu son yüzyıla baktığımızda katbekat artmış durumda. Tarımla uğraşan insan sayısı azalmakla beraber, gıda insan hayatının vazgeçilmez unsuru. Bu nedenle tarımın önemli oluşu, önümüzdeki yüzyılda da çok daha kendini hissettireceğini düşünüyorum. Bu anlamda kongrenin ilimize, ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, kongrenin önemine değinerek, “Aramızda Türkiye ve uluslararası düzeyde çok değerli bilim insanları var. Bu sunumlarla beraber inanıyorum ki ülkemizdeki ve dünyadaki tarım ve ziraatla ilgili çok önemli sorunların çözümleri burada tartışılacak. Burada öneriler, fikirler tartışılacak, bir sonuca varılacak ve bu noktada bildiriler basılacaktır” ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir de, fakülte hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Özellikle bölge ekonomisinin tarıma dayalı olduğu gerçeğini göz önünde tutarak, gerek bölge çiftçilerine gerekse tarıma dayalı sanayiye yön vermek, ortak projeler üretmek ve bunu uygulamak, fakültemizin kurulduğu günden itibaren öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Van ilinde tarım sektörünün temelini hayvancılık, hayvancılığın temelini küçükbaş hayvancılığı oluşturuyor. Hayvancılığın bu denli yaygın olmasının en büyük nedeni; çayır ve mera alanlarının oluşması ve arazinin daha çok hayvancılığa uygun olmasıdır. Bunun yanı sıra ilimizde sebzecilik ve meyvecilik üretimi açısından da oldukça tatminkar üretim alanları mevcuttur. Ben bu anlamda kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, kongremizin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Plaket sunumu ile devam eden kongrenin üç gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Kongreye, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bilim insanları katıldı.