Van'da UMKE eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan sağlık çalışanlarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimler, yapılan tatbikatla tamamladı. Eğitimlere katılan 25 sağlık çalışanına yönelik düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, afet bölgesinde sağlık müdahalesinin önemine ve zorluğuna dikkat çekerek, “UMKE temel eğitimini alarak zor koşullar altında sağlık hizmetini sunmak için gönüllü olan sağlık personellerini tebrik ederim. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı olarak 21 bölge, 81 ilde yaklaşık 10 bin personeli ile ulusal ve uluslararası alanda acil, afet ve olağandışı durumlarda 24 saat görev yapabilme kapasitesine sahiptir. İlimizde ise 2007 yılından itibaren aktif eğitimler ve faaliyetlerde bulunulmuş, 2011 yılında Van'da yaşanan deprem ile sağlık alanında ne denli ihtiyaç olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İlimizde 13 doktor, 195 yardımcı sağlık personeli ve 34 teknik personel olmak üzere toplam 242 UMKE gönüllüsü bulunmaktadır. Bundan sonrada faaliyetlerinin artarak devam etmesi gerektiğini ve kurum olarak UMKE'ye her anlamda gerekli desteğin sağlanacağımızı ifade ediyorum” dedi.

Düzenlenen program, eğitime katılan personele sertifikalarının verilmesiyle son buldu. Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Müdür Yardımcısı Adem Erginoğuz, Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da katıldı.