Van'da ‘Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim' yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığınca görme engellilerin dini bilgilerini geliştirme ve Kur'an-ı Kerim okumalarını teşvik amacıyla düzenlenen ‘Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler' yarışması Van'da da yapıldı.

Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve birinci gelen yarışmacının bir yakını ile birlikte umreye gönderileceği ‘Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler' yarışmanın hediye töreni yapıldı. Törende konuşan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, “Kur'an-ı Kerim'de iyilik üzerine bir sahabeden bahsedilir. O sahabe Abdullah İbn-i Mektûm'dur. Efendimizin müezzinlerindendir. Hatta bir seferdeyken valilik vazifesini de kendisine vermiştir” dedi.

Görme engelli olan Abdullah İbn-i Mektûm'un hayatına ve gördüğü öneme değinen Arvas, “Kur'an-ı Kerim bütün mümin görme engellileri tebrik eder” ifadelerini kullandı.

Arvas, yarışmaya katılanları göstermiş oldukları cesaretten dolayı kutlayarak, hediyelerini takdim etti.