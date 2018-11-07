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Van'da ‘Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim' yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığınca görme engellilerin dini bilgilerini geliştirme ve Kur’an-ı Kerim okumalarını teşvik amacıyla düzenlenen ‘Umre Ödüllü Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler’ yarışması Van’da da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca görme engellilerin dini bilgilerini geliştirme ve Kur'an-ı Kerim okumalarını teşvik amacıyla düzenlenen ‘Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler' yarışması Van'da da yapıldı.


Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve birinci gelen yarışmacının bir yakını ile birlikte umreye gönderileceği ‘Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler' yarışmanın hediye töreni yapıldı. Törende konuşan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, “Kur'an-ı Kerim'de iyilik üzerine bir sahabeden bahsedilir. O sahabe Abdullah İbn-i Mektûm'dur. Efendimizin müezzinlerindendir. Hatta bir seferdeyken valilik vazifesini de kendisine vermiştir” dedi.


Görme engelli olan Abdullah İbn-i Mektûm'un hayatına ve gördüğü öneme değinen Arvas, “Kur'an-ı Kerim bütün mümin görme engellileri tebrik eder” ifadelerini kullandı.


Arvas, yarışmaya katılanları göstermiş oldukları cesaretten dolayı kutlayarak, hediyelerini takdim etti.

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