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Van'da umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine operasyon

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet tombala makinesi, tombala makinesi imalatında kullanılan malzemeler, çok sayıda tombala kartı, pul ve topları ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerimizce; 28 Eylül 2018 günü ilimiz İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Deniz 3. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan arama 5 adet tombala makinesi, tombala makinesi imalatında kullanılan malzemeler, çok sayıda tombala kartı, pul ve topları ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.A, C.H. ve S.B. isimli şahıslar hakkında 1072 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı" denildi.

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