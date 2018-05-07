Van’da “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ başladı

Double TreeBy Hilton Otel’inde başlayan ve 20 üniversitenin katıldığı tanıtım etkinliğinde, öğrenciler ulusal ve uluslararası üniversiteleri tanıma fırsatı bulacak. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Unılook Türkiye Temsilcisi Caner Iskın, öğrencilerin geleceklerini etkileyecek bu önemli organizasyona verilen destekten dolayı teşekkürlerini dile getirerek, “‘Doğru Öğrenci, Doğru Tercih’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlikten itibaren, kıymetli üniversitelerimizi hedef kitlesindeki öğrencilerle, aday öğrencileri de hayallerindeki üniversitelerle bir araya getiriyoruz” dedi.

Öğrencilerin geleceğini şekillendirecek ve rehberlik niteliği taşıyan üniversite tanıtım etkinliğinin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, üniversiteleri tanıma, alan, bölüm gibi konular hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması açısından bunun bir fırsat olduğunu söyledi. Tevke, “Bu etkinlikte; ufkunuzu daha geniş, daha aydınlanmış olarak faydalanmanızı istiyoruz. Dünya hem genişliyor, hem de daralıyor. Artık ticaret, alışveriş, iş kolları globalleşen dünyaya göre değişkenlik gösteriyor. Sizler de üniversite tercihi, bölüm, alan ve meslek tercihi yaparken mutlaka bunları göz önünde bulundurun. Bu önemli rehberlik çalışmasından mutlak süratle faydalanın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindekiler, stantları tek tek dolaşarak bilgiler aldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşan 20 üniversitenin tanıtım yaptığı etkinlik iki gün sürecek. Etkinlikler kapsamında İstanbul Arel Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Sadık Gültekin; büyük sınava hazırlık, motivasyon ve yeni sınav sistemi konularında öğrencilere seminer verdi.