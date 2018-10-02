Van'da unutulmaya yüz tutmuş eserler ve meslekler ele alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, halk eğitimi merkezi müdürleri ile sektörde bu işi icra eden ustaların katılımı ile bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, “Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş eser ve mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel geçmişimiz ile geleceğimiz arasında bir köprü vazifesi kurulması oldukça önemlidir. Genel müdürlüğümüz tarafından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaygınlaştırmak, öğretmek, yaşatmak ve icra eden ustalara sahip çıkarak yeni nesillere aktarmak amaçlanmaktadır. Geçmişten günümüze yaşayan bazı geleneksel sanatlar zaman içerisinde kaybolmuş ya da unutulmaya yüz tutmuştur. Bunun pek çok nedeni olmakla birlikte en önemli nedenlerinden birisi de geleneksel sanat eserlerini üreten ustaların çalışmalarını devam ettirebilecek yeni ustaların yetiştirilememesidir” şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda savatlı gümüş işlemeciliği, Van kilimi dokuma ve ahşap çocuk oyuncakları yapımı konusunda teklif formu hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderildi.