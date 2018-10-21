Van'da ‘Urartu Göz Günleri' semineri

Van Urartu Göz tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ‘Urartu Göz Günleri' kapsamında bölgedeki doktorlara seminer verildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ‘Urartu Göz Günleri' seminerine bölge illerinden yaklaşık 35 uzman doktor katıldı. Double Tree By Hilton Van Otelde düzenlenen seminerle ilgili bilgi veren Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Urartu Göz olarak Van'da verdikleri kaliteli sağlık hizmetlerine karşı vatandaşı batıya göndermemeyi amaçladıklarını belirtti. Mesleki tecrübelerini paylaşmak için ‘Urartu Göz Günleri' semineri düzenlediklerini ifade eden Operatör Dr. Yazıcıoğlu, “Bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz Urartu Göz Günleri etkinliği kapsamında hem kendi 20 yıllık mesleki tecrübelerimizi, hem de batıdaki arkadaşlarımızın tecrübelerini meslektaşlarımıza aktarmak için bugün böyle bir organizasyon yaptık. Hakkari, Bingöl, Siirt, Muş gibi illerden gelen 35 uzman doktora yönelik bir eğitim veriyoruz. Urartu Göz'de yaklaşık 7 milyona yakın tıbbı cihaz yatırımı yaptık. Bu yatırım sonucu tıbbı cihazlarımızla bıçaksız lazer ameliyatlarını bizler yapıyoruz. Bununla birlikte özel sektörde retina ameliyatı ve kornea nakli ameliyatları gibi özellikli zor ameliyatlarını da bizler yapıyoruz. Buna rağmen bizi duymayan bazı insanlarımız hâlâ batıya gidiyor” dedi.

Urartu Göz olarak bu yıl 15'inci senelerini kutlayacaklarını anımsatan Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süre zarfında şu ana kadar 30 binin üzerinde ameliyatımız var. Bununla birlikte kliniğimizde 100 binlerce hasta muayenesi yaptık. Şu an 7 kişilik uzman doktorla hizmet veriyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda birbirimize bir şey aktarmak için bir araya geldik. Burada gözlükten kurtulma ve daha iyi görmeyle ilgili konuları görüşeceğiz.”

Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan'ın yaptığı tanıtımın ardından program, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Baha Toygar tarafından verilen seminer ile sona erdi.