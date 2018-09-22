Van'da ‘Urartu'dan Avrupa'ya melodiler' konseri

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile Anka Kültür ve Sanat Derneği tarafından ‘2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı' kapsamında ‘Urartu'dan Avrupa'ya melodiler' konseri düzenlendi.

Van Kalesi'nin eteklerinde Koro Anka tarafından verilen konserde 20 dilden şarkılar seslendirildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Van TSO Yönetim Kurulu üyeleri, AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, Kürtçe ve lehçeleri, Türkçe, Arapça, Azerice, İbranice, Lazca, Ermenice, Süryanice, Çerkezce, Beloci, Kelhori, Şimali, Cinobi, Afganca, Gürcüce, Lehçe, Rusça ve Farsça şarkılar seslendirildi. Vatandaşların büyük beğenisini alan konserde kısa bir açıklama yapan AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Konser, Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi tarafından Koro Anka'ya plaket verilmesi ile sona erdi.