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12 Mayıs 2018 16:40

Van’da Usta Öğreticiler Derneği açıldı

Van’da Usta Öğreticiler Derneği’nin açılışı yapıldı.

Van’da Usta Öğreticiler Derneği açıldı

12 Mayıs 2018 16:40


Van Şoförler ve Otomobilciler Odasında düzenlenen tören saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Usta Öğreticiler Federasyonu Van İl Temsilcisi Şaban Avcıoğlu, ek ders ücreti alarak çalıştıklarını ifade ederek, “Yaklaşık 3 bin 200 alanda kurs programı olup, yeterlilik ve branşlara göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurslar açmaktayız. 2016 yılında yaklaşık 7 milyon kişiye eğitim verilmiş olup, bu eğitimlerin büyük bir kısmını kadrosuz usta öğreticiler tarafından verilmiştir” dedi.


Van Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Zühre Eyaz ise dernek üyelerini açıkladıktan sonra yaptığı konuşmada, “Amacımız, usta öğretici arkadaşlarımızı bir çatı altında toplayıp, mesleksel geleceğimizi güvence altına almaktır. Bunun yanında yaşam düzeyimizin iyileştirilmesi, kadroya alınmak suretiyle istihdamlarına olanak sağlayacak yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlara gelişim ve düzenlemeler yapmak üzere üyelerimiz arasında mesleki dayanışmada bulunmaktır” ifadelerini kullandı.


Slayt gösterisi ile devam eden program açılış kurdelesinin kesilmesi ve ikramlarla sona erdi.


Açılışa Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Memur-Sen İl Başkanı Osman Ayşin, İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kültür Müdürü Harun Manas, İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi Sorumlu Müdiresi Mukadder Hakan Örgün ve üyeler katıldı.




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