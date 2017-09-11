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11 Eylül 2017 11:35

Van’da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-10 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen 125 operasyonda toplam 2 ton 21 kilo 802 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe

11 Eylül 2017 11:35


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Eylül 2017 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Araçta "Zeyna" isimli narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada; yakıt deposu içerisinde oluşturulmuş ve ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölme içerisinde 90 paket halinde toplam 46 kilo 79 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili A.R., E.Ö. ve H.R. isimli şahısların "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındıkları ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.


Öte yandan, 1 Ocak - 10 Eylül 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 125 operasyonda, toplam 2 ton 21 kilo 802 gram eroin maddesi ele geçirildiği kaydedildi.




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