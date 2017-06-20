Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce ilimiz Başkale ilçesi Öz Pınar Mahallesi’nde bir şahsa ait ikamette uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine gerekli arama kararı alınarak 20 Haziran 2017 günü söz konusu adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 kilo 367 gram uyuşturucu madde (eroin) ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan bir şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" denildi.