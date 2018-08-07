Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Karşıyaka Mahallesi Hicret 5 Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada; 3 kilo 329 gram Afyon sakızı, 681,25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tencere, 6 bin 500 TL, bin USD, 50 Euro ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Sa.B. ve S.B. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan Sa.B. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi.